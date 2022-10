Fluch der Karibik am Flughafen Wien

Die Aufregung war groß, als vor ein paar Wochen bekannt wurde, dass ein dubioser Karibik-Investor den Flughafen Wien schlucken will. Die Vorgeschichte: Der bisher größte Aktionär des Flughafens, der australische Pensionsfonds IFM-Investors, überschritt die Schwelle von 40 Prozent, was ein Pflichtangebot auslöste, und versuchte auf fast 50 Prozent aufzustocken. Die Herkunft der Gelder in dem Milliardenfonds bleibt weiter im Dunkeln. Die Spur führt auf die Caymaninseln. Ein Machtkampf entbrannte.