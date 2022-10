Durch Furz-Steuer wird wohl das Schnitzel teurer

„Potty-Training“ für Fleckvieh

Um die Umweltbelastung durch die Haltung von Rindern zu reduzieren, lassen sich die Neuseeländer einiges einfallen. So bewiesen sie bereits, dass es möglich ist, Kühe „stubenrein“ zu machen. Sie trainierten Paarhufer, in eine für den Toilettengang eingerichtete Latrine zu urinieren. Die Herausforderung besteht nun aber darin, das Konzept zu erweitern, um große Herden zu trainieren und es an Umgebungen wie Neuseeland anzupassen, wo die Tiere die meiste Zeit im Freien und nicht im Stall verbringen.