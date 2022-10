Der verhinderte Superstar zieht jetzt Bilanz

Nach Stationen in Mattersburg, Lustenau, Offenbach, Karaiskakis (Gr) und Eschen (Sz) landete der Verteidiger im Sommer bei Ostligist Marchfeld. „Natürlich fragte ich mich manchmal: Was hast du falsch gemacht“, so der verhinderte Star. „Ich war vielleicht zu ungeduldig, dachte mit 18 Jahren, ich wäre schon ein Topspieler.“ Zu Tode betrübt ist er wegen seiner überschaubaren Laufbahn aber nicht. „Im Fußball entscheiden oft Kleinigkeiten, ob du es ganz nach oben schaffst. Ich bereue daher nichts.“