Klare Botschaften am Mädchentag in Innsbruck

„Wir wollen dies einfach nicht mehr so stehen lassen“

Die Betreuerinnen sowie Mädchen und jungen Frauen von Aranea, dem einzigen Mädchenzentrum in Tirol, räumten gestern in den Räumlichkeiten des Stadtteilzentrums Wilten in der Tiroler Landeshauptstadt mit etlichen Vorurteilen auf: „Immer öfter müssen wir feststellen, wie hartnäckig sich alte Stereotypen halten und wollen dies einfach nicht mehr so stehen lassen. Darum bringen wir das alle gemeinsam auf Papier.“ Zu lesen gab es die unverblümten Botschaften plakatiert auf den Wänden und aufgesprüht auf dem Asphalt direkt vor der Eingangstür.