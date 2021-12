„Aranea“: Ein sicherer Ort für Mädchen

Ist Gewalt ein großes Thema für Mädchen?

Jede fünfte Frau hat Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt und/oder körperlicher Gewalt. Sexualisierte Gewalt ist beispielsweise auf der Straße angepöbelt, vom Busfahrer verfolgt zu werden, nachdem man an der Endhaltestelle ausgestiegen ist. Oder im Freundeskreis begrapscht zu werdenbis hin zur Vergewaltigung. Das hat nichts mit Lust zu tun, da geht es um Macht und Kontrolle, daher sagen wir dazu sexualisierte Gewalt. Manchen Mädchen ist gar nicht bewusst, dass das, was sie erfahren, Gewalt ist, weil es so normalisiert ist.