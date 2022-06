Einziges Mädchenzentrum Tirols plagen große Sorgen

Bei Aranea bestimmen Mädchen, was läuft. Es handelt sich dabei um eine Anlaufstelle für 10- bis 19-Jährige in Innsbruck. Die einzige dieser Art in ganz Tirol. Doch Probleme erschweren den Alltag, allem voran: Platznot! Die Verantwortlichen sind dringend auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten in Innsbruck, wer kann weiterhelfen?