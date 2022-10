Dachs zu Tode gequält: Was wissen die Zeugen?

Es wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet", bestätigt Major Rene Auer vom Salzburger Militärkommando. Der Grund: Ein Soldat soll zusammen mit einem Zivilisten siebenmal auf einen Dachs geschossen haben. Das Tier war in der Krobatin-Kaserne in St. Johann in eine zwei Meter tiefe Grube gefallen und laut der Aussage von Zeugen scheinbar unverletzt. Nach stundenlangem Todeskampf wurde das Tier schließlich erschlagen.