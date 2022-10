Jetzt neue, legendäre Wanderrouten entdecken!

Survival-Guide

So wunderschön die Natur ist, so hilflos sind wir ihr im schlimmsten Fall ausgeliefert! Deswegen bereitet dieserSurvival-Guideoptimal auf all die Herausforderungen vor, die Sie in derfreien Wildniserwarten: Ob im Gebirge, im Dschungel, am Meer oder bei Schnee.Hilfreiche Survival-Tippsunterstützen Sie inverschiedenen Outdoor-Szenarien- z.B. beim Feuermachen, bei der Navigation und Lagereinrichtung sowie beimrichtigen Verhalten in Notfällen. Mit diesem Buch sind Sie für alle Situationen bestens gerüstet - vomLagerfeuerbis zum richtigen Verhalten bei einem Erdbeben.