So erklärt Wallentin nun sein „Wahlkampf-Phantom“

Angefangen hat alles mit einem Auftritt bei Puls 4 und in weiterer Folge mit einem ORF-Interview. In einem am Sonntag aufgezeichneten Radiogespräch erklärte Wallentin wörtlich: „Als mich Journalisten gefragt haben - oder auch im Innenministerium -, wer mein Wahlkampfleiter ist, habe ich einen Namen erfunden. Aber in Wirklichkeit war ich das selbst.“