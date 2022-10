Dicke Luft bei Lohnverhandlung der Eisenbahner

Es ist durchaus ungewöhnlich, dass die Arbeitnehmer schon nach der ersten „echten“ Verhandlungsrunde am 4. Oktober abbrechen und sich von den Betriebsräten grünes Licht für mögliche Kampfmaßnahmen holen wollen. Doch am Montag wurde offenbar zurückgerudert. Es heißt jetzt nur, dass man an den Forderungen festhält und „vor dem 21. Oktober“ einen neuen Termin mit den Arbeitgebern brauche, ansonsten werde man Betriebsversammlungen abhalten.