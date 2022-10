Mythen rund um den russischen Zaren in Fügen

Halt in Rattenberg, aber nicht zeitgleich

Der Forscher aus St. Gertraudi (Reith im Alpbachtal) weiß nun: „Zar Alexander I. und Kaiser Franz I. reisten auf ihrem Weg zum Kongress in Verona im Oktober 1822 tatsächlich durch Tirol und machten hier auch an verschiedenen Orten Halt. Gemeinsam traten sie jedoch nur in Hall und Innsbruck auf.“ So traf der Kaiser am 9. Oktober um 17 Uhr in Rattenberg ein und fuhr tags darauf um 7.30 Uhr nach Innsbruck. Der Zar kam an diesem Tag erst um 17 Uhr von Salzburg nach Rattenberg. Erst am nächsten Tag fuhr er nach Fügen, „um die Eigenheiten der Bewohner des Zillerthales“ zu sehen.