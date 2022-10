Bockige Staatsverweigerin schweigt vor Gericht

Drohbriefe an Ämter geschickt

Auch mit ihrer eigenen Anwältin sprach die Frau vor dem Prozess nicht: „Sie ist offenbar so drinnen in ihrer Gedankenwelt. Ich konnte die Anklage mit ihr nicht durchgehen.“ In der steht, dass die 64-Jährige auf mehrere Finanz- und Verwaltungsstrafen Drohbriefe retour geschickt hätte. Nach dem Motto: Entweder die Strafen werden fallen gelassen, oder die Mitarbeiter müssen Geld an sie zahlen! Anstiftung zum Amtsmissbrauch heißt das, und Erpressung.