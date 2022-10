„Keine Ideen“: Ex-Barca-Profi schießt gegen Koeman

„So verabschiedet man keine Legende“

Pjanic ist keineswegs der einzige Fußballspieler, der vom 59-Jährigen nur wenig hält. So hatte auch Ex-Katalane Luis Suarez nach seinem Abscheid vom La-Liga-Klub gegen seinen ehemaligen Trainer geschossen. „Der Anruf von Koeman, in dem er mitteilte, dass ich nicht Teil seiner Pläne sei, dauerte 40 Sekunden. So verabschiedet man keine Legende“, zitiert „Sportbild“ den Uruguayer.