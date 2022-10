Video: Hier ergibt sich ein ganzer Schützenpanzer

Es ist nur eine Einzelszene, doch sie zeigt, wie dominant die ukrainischen Truppen bei der Rückeroberung ihres Heimatlandes vorrücken: In dem Video von der Front in der südlichen Region Cherson ist zu sehen, wie ein russischer Schützenpanzer aufgibt und mit weißer Fahne auf ukrainische Truppen zufährt. Kurz darauf ergibt sich die Besatzung und gerät in ukrainische Kriegsgefangenschaft.