Perfektes Wochenende für Ländle-Volleyballerinnen

Nachdem es zum Auftakt in einem echten Thriller einen 3:2-Derbysieg gegen Lokalrivalen Dornbirn gegeben hatte, bewiesen Adrianna Gas und Co. an diesem Wochenende, dass sie auch den Vergleich mit anderen österreichischen Teams nicht scheuen müssen. Am Samstagabend gelang zuerst gegen die Mühlviertel Volleys (OÖ) ein 25:13, 16:25, 28:26, 25:19-Erfolge, ehe am Sonntagvormittag die zweite Mannschaft der Linzer Steelwings mit 25:22, 25:19, 26:24 aus der Höchster Halle geschossen wurden. Damit halten die Aufsteigerinnen nach den ersten drei Runden bei acht von neun möglichen Punkten.