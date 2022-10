Putin bleibt im Geschäft

Nein, man kann nicht sagen, dass Putin so isoliert ist, wie es sich der Westen wünscht. In der internationalen Arena ist ihm der globale Süden wohlgesonnen. Dort hat Russland als Erbe der Sowjetunion noch immer das Renommee, an der Spitze des Antikolonialismus gestanden zu sein. Stichwort: „Kalaschnikow-Politik“. Auch wirkt die Solidarität unter Autokraten sinnstiftend in internationalen Gremien.