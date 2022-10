Tiroler kracht mit über 1,6 Promille in Tankstelle

Auch Feuerwehr musste her

Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest habe eine starke Alkoholisierung ergeben, also über 1,6 Promille. Der 19-Jährige musste seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Am Auto entstand massiver Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Gerlos musste ausgelaufene Betriebsmittel binden.