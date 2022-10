Sein Vorname bringt ihn um 500 Euro Klimabonus

„Ziemlich seltsam.“ Markus Fischbacher versteht die Welt nicht mehr. Vergangene Woche bekam der Salzburger einen Behördenbrief (RSa) geschickt - samt der Ankündigung, dass er sich seinen Klimabonus in Höhe von 500 Euro in einer Postfiliale in Salzburg-Maxglan abholen könne. Fischbacher machte sich tags darauf zur Post auf. Seine von der Regierung versprochene Zahlung hat er aber auch knapp eine Woche später noch nicht in den Händen.