Online-Rechner zeigt Ihre persönliche Entlastung

„Die Entlastungswelle hat im Sommer mit der Auszahlung der zusätzlichen Familienbeihilfe begonnen und setzt sich in zahlreichen Maßnahmen fort, die nun ihre Wirkung entfalten. In diesem Online-Rechner kann sich jede und jeder ausrechnen, mit welchen Beträgen er oder sie entlastet wird und die Folgen der Inflation abgemildert werden“, sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in einer Aussendung am Freitag.