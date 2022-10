Dornbirn kann Erfolgslauf gegen BW Linz verlängern

Stolze Rothosen-Serie

Der Erfolg gibt ihm da natürlich recht. Sechs Spiele sind die Messestädter in der Liga ungeschlagen, die letzten vier gewannen sie allesamt. Diese Serie würden sie gegen die Linzer - derzeit Ligazehnter, mit einem Punkt Rückstand auf Tabellennachbarn Dornbirn - natürlich auch gerne prolongieren. „Es ist eine schöne Ausgangslage, in der Tabelle vor einem der Aufstiegsaspiranten zu stehen“, betont Janeschitz, „es ist offensichtlich, dass sie in einer schwierigen Phase sind. Aber dennoch sind sie von der Qualität her über die meisten Teams in dieser Liga zu stellen. Ich bin mir sicher, dass sie die Kurve irgendwann kratzen werden - aber das soll nicht heute gegen uns passieren.“