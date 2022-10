Tirol: Wähler standen vor verschlossenem Wahllokal

Verblüfft zeigt sich ein „Tiroler Krone“-Leser, der anonym bleiben möchte. Als Bewohner des Wahlsprengels 101 in Innsbruck sei er darüber informiert worden, dass die Bundespräsidentenwahl 2022 am Sonntag in dem für ihn zuständigen Wahllokal in der Leopoldstraße 15/MS Leopoldstraße stattfinde.