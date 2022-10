Philosophicum im Kanzleramt

Zweimal pro Jahr lud Wolfgang Schüssel in den Zweitausender-Jahren eine kleine Expertenrunde zu sich ins Kanzleramt. Philosophen, Wissenschaftler und andere kluge Köpfe dachten in lockerer Atmosphäre über Fragen nach, für die in der Hektik der Tagespolitik keine Zeit blieb. Das Treffen hieß „Philosophicum“, wie das alljährlich stattfindende gleichnamige Symposium in Lech. Einer der Teilnehmer war der Quantenphysiker Anton Zeilinger.