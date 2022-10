Tragschrauber-Unfall an Grenze zu Niederösterreich

Zwei zum Teil Schwerverletzte hat am Mittwoch ein Unfall mit einem sogenannten Tragschrauber auf dem Flugplatz Excalibur City in Tschechien, direkt an der niederösterreichischen Grenze bei Kleinhaugsdorf, gefordert. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst stand auch ein ÖAMTC-Notarzthubschrauber im Einsatz.