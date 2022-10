„Die Euphorie haben die Kroaten im Blut“

Ähnliches erzählt auch Zdenko Janjić, Wirt des Gasthauses Eigenherr in Salzburg-Gneis: „Nichts macht uns so eine Freude. Ich denke, dass wir mit dem Sport für eine kurze Zeit die Realität vergessen.“ Gerade die Wirtsfamilie Janjić hat - wie auch viele andere - schwer mit den Teuerungen und den wirtschaftlichen Folgen der derzeitigen Krisen-Jahre zu kämpfen. Ein Fußball-Fest wie das heutige sei da eine willkommene Abwechslung, so der Kroate: „Es wird ein sehr interessantes Spiel. Die beiden besten Mannschaften der jeweiligen Länder spielen. Und Dinamo wird auf den Tribünen aufgrund der großen Anzahl der Kroaten, die hier leben, große Unterstützung bekommen“, meint Janjić und zeigt ein Bild von zwei kickenden Gästen, die unlängst bei ihm dinierten: die kroatischen Bullen-Spieler Luka Sučić und Roko Šimić.