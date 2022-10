Polizei hat ein Auge auf die Dinamo-Fans

Die berühmt-berüchtigten Fans von Dinamo Zagreb haben in der Vergangenheit immer wieder Schlagzeilen ausgelöst. Nicht ohne Grund sei das heutige Champions League-Spiel bei der Polizei als „Hochrisiko-Spiel“ eingestuft. Gerade in Sachen Gewalt und Pyrotechnik haben sich einige kroatische Fans bereits einen Ruf erarbeitet. Daher verstärkt die Exekutive ihre Präsenz - sowohl in der Innenstadt als auch vor und im Stadion, heißt es von Sprecherin Nina Lauhbichler: „Es wird eine angemessene Anzahl an Beamten auch aus anderen Bundesländern eingesetzt.“ Im Einsatz stehen werden auch der Polizei-Helikopter wie Diensthundestaffeln. Es bestehe daher eine „erhöhte Aufmerksamkeit“. Das beginne bereits bei der Anreise der Gäste-Fans. Zudem werde für heute ein Fan-Marsch erwartet: „Die Route ist noch nicht fixiert. Wir erwarten aber, dass sie vom Hanuschplatz die Salzach entlang bis zum Stadion führen wird.“ Zudem wollen die Beamten vor dem Kleßheimer Stadion „versuchen, eine Vermischung der Fans zu vermeiden“.