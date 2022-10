Schleichkatze schlich davon, schlief in Felsnische

Das fünfjährige Binturongmännchen Mork jagte dem Salzburger Zoo heute einen kleinen Schrecken ein. Da die Schleichkatze am Montagmorgen nicht mehr aufzufinden war, leiteten die Verantwortlichen sofort die Suche nach Mork ein. Mittels einer Wärmebildkamera konnte der Binturong in einer Felsnische in der unteren Hälfte des Hellbrunner Bergs gefunden werden.