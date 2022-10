Die schwierige Zukunft der Wiener Einkaufsstraßen

„Keine bleibt verschont“, erklärt Romina Jenei vom Standortanalyst RegioPlan. Es zeigen sich eigentlich seit Jahren zwei Tendenzen. Die Bezirkseinkaufsstraßen verlieren an Bedeutung. Folge: Mehr und billigere Diskontware. Angeboten in kleineren Geschäften, die in Summe dennoch weniger werden. Ein Beispiel: Die Landstraßer Hauptstraße.