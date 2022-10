Mit gestohlener Bankomat-Karte Geld abgehoben

Gegen 9.50 Uhr dürfte der Unbekannte in einem Drogeriemarkt in Gratwein die Geldbörse aus der Handtasche einer 69-Jährigen gestohlen haben. In der Geldbörse befanden sich rund 250 Euro Bargeld sowie eine Bankomatkarte. Mit dieser behob der Täter an zwei verschiedenen Bankomaten Bargeld in der Höhe von mehreren Tausend Euro.