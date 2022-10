Klopp: „Ich verstecke mich nicht davor!“

Das Wort Krise wollte Liverpools Cheftrainer Jürgen Klopp am Samstag nicht in den Mund nehmen. Auch wenn er indirekt danach gefragt wurde, denn das 3:3 in der englischen Fußball-Premier-League gegen Brighton & Hove Albion bringt die „Reds“ früh in der Saison immer mehr in Bedrängnis. „Ich kann nicht sagen, was jetzt alle hören wollen. Ich weiß, dass wir nur zehn Punkte haben und das ist die Realität. Ich verstecke mich nicht davor. Aber wir müssen jetzt da durch“, so Klopp.