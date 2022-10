Noch kein grünes Licht aus Ungarn und Türkei

Schweden liefert Waffen in die Türkei

Zu den Forderungen der Türkei gehörte auch die Aufhebung des schwedischen Waffenembargos. Und dies ist mittlerweile auch erfolgt. Am Freitag bewilligte Schweden erstmals seit 2019 wieder den Export von Kriegsmaterial an das NATO-Mitglied Türkei. Wie aus einer Behördenmitteilung hervorging, hing der Schritt direkt mit dem NATO-Antrag zusammen. Kommende Woche sollen in Ankara Verhandlungen in Anwesenheit eines schwedischen Delegierten stattfinden, meldete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu.