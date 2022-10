Ins Schleudern geraten und gegen Bäume gekracht

Der 25-jährige Lenker und sein 28-jähriger Beifahrer gerieten am Samstag gegen 15 Uhr mit ihrem Pkw auf der Tiroler Straße (B171) von Telfs kommend in Richtung Pettnau ins Schleudern, kamen von der Fahrbahn ab und krachten frontal gegen Bäume am linken Straßenrand. Die beiden Kosovaren wurden von der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht. Am Auto entstand laut Polizei Totalschaden.