Betreiber: AKW-Chef von Russen verschleppt

Der Generaldirektor des größten europäischen Kernkraftwerks wurde demnach am Vortag von einer russischen Patrouille am AKW-Standort Enerhodar auf der Straße gestoppt und aus dem Auto gezerrt. Er sei mit verbundenen Augen an einen unbekannten Ort gebracht worden. Eine Erklärung von russischer Seite gab es zunächst nicht.