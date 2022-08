Video zeigt Beschuss-Schäden am AKW Saporischschja

Selenskyj sieht „nukleare Erpressung“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Mittwoch eine Übergabe des umkämpften AKWs an die in Wien ansässige Internationale Atomenergiebehörde IAEA gefordert. Russland müsse seine „nukleare Erpressung“ bedingungslos einstellen und sich vollständig von dem Kernkraftwerk zurückziehen, forderte er. Eine prinzipiell von allen Seiten unterstützte IAEA-Mission hat bisher noch kein grünes Licht von den Konfliktparteien erhalten. UNO-Generalsekretär António Guterres zeigte sich besorgt über die Situation in Saporischschja.