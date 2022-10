Causa Lobautunnel: „Angriff auf die Demokratie“

Offiziell ist er der stellvertretende Klubobmann der SPÖ. Die sperrige Bezeichnung lässt sich am besten so übersetzen: Jörg Leichtfried ist die Nummer 2 hinter SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Im „Club 3“-Gespräch („profil“, „Kurier“, „Krone“), das am Samstag ausgestrahlt wird, geht er mit der Regierung – vor allem mit Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) – hart ins Gericht. Den Lobautunnel neu zu evaluieren hält Leichtfried, der auch schon Verkehrsminister war, für einen „Angriff auf die parlamentarische Demokratie. Denn es gibt in dieser Frage eine geltende Rechtslage. Wenn man anderes tun möchte, dann muss man die Gesetze ändern.“