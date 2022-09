Gewessler will Lobautunnel endgültig stoppen

Leonore Gewessler will den Lobautunnel nun endgültig zu Fall bringen. Wie die Klimaschutzministerin am Donnerstag bekannt gab, wird sie eine sogenannte „vertiefende Prüfung“ in die Wege leiten, in deren Folge das Projekt gestrichen werden soll. Basis für die Entscheidung, die von der ÖVP scharf kritisiert wird, ist eine Expertise, der zufolge die Straße für die von Wien selbst gesetzten Klimaziele kontraproduktiv wäre.