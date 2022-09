Das ist Heinz Fischers größter Geburtstagswunsch

Er sei „sehr interessiert am Ausgang dieser Wahl“, verriet der Alt-Präsident in dem Video, das auf Van der Bellens Kampagnen-Twitterseite veröffentlicht wurde. „Und ich habe auch eine klare Meinung zu dieser Wahl, nämlich dass der Bundespräsident, der in den sechs Jahren, die hinter uns liegen, im Amt war, also Dr. Van der Bellen, diese Aufgabe wirklich gut wahrgenommen und erledigt hat.“