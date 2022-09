Plassnegger da - Kalsdorf hofft auf Trainereffekt!

Zwei Siege und acht Niederlagen gab es in den bisherigen zehn Spielen der Regionaliga Mitte für den SC Kalsdorf. Vor allem die Heimschwäche ist eklatant. In fünf Matches konnte man nur einen einzigen Sieg feiern. Die 0:4-Pleite bei den WAC Amateuren war dann das letzte Spiel von Trainer Zoran Eskinja beim SC Kalsdorf. Der Vertrag wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. „Es hat für beide Seiten einfach nicht mehr gepasst“, weiß Kassier Andreas Bedianitsch, „vielleicht tut uns der frische Wind und ein neuer Input gut.“



Neuer Trainer schon parat

Die Trainersuche bei den Kalsdorfern war schnell abgeschlossen. Mit Ex-GAK-Coach Gernot Plassnegger hat man schon einen neuen Trainer gefunden. Er wird heute bereits das Abschlusstraining leiten und morgen beim wichtigen Spiel gegen Treibach, bei uns im Livestream unter https://go.fan.at/uYRZq/h zu sehen, auf der Betreuerbank Platz nehmen.



Kein Trainereffekt gegen Treibach

Anders als letzte Woche bei Allerheiligen, verlor beim Debüt von Trainer Thomas Hack 0:1 gegen die Kärntner, soll der Start von Plassnegger in Kalsdorf werden. Leicht wird es nicht, denn auch die Kärntner wollen unbedingt mit drei Punkten die Heimreise antreten.