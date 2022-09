So (un)zufrieden sind die Jungen mit dem Job

Die Gründe dafür sind vielfältig: Die Hälfte ist der Meinung, am Arbeitsplatz nicht oder nicht ausreichend mitreden zu können. 86 Prozent wünschen sich aber genau das – etwa bei Arbeits- und Urlaubszeiten. Aus der Studie geht hervor, dass ein Viertel der Jungen nicht weiß, an wen man sich in der Firma mit Ideen und Sorgen wenden könnte. Generell dürfte es an der Kommunikationskultur mangeln. Mitreden dürfe meist nur, wer schon lange im Unternehmen tätig ist, Junge hätten nichts zu sagen.