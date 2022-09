Wladimir Putins harte Landung

Was für eine Blamage für den „Woschd“ („Führer“), wie ihn die Chefpropagandistin Margarita Simonjan in Anlehnung an Stalin betitelt! Die Teilmobilmachung ist ein neuer Flop in der Kette von Fehlentscheidungen in Putins Ukraine-Paranoia. Wie viele Fehler kann er sich noch leisten?