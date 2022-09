Triathlet Pauger wird im Oktober zum Weltenbummler

Rang 16 bei der Europameisterschaft in München, zuletzt mit Rang elf in Karlsbad (Tch) das beste Weltcupresultat: Der Vorarlberger Triathlet Leon Pauger kommt in der zweiten Jahreshälfte so richtig in Fahrt. Und noch ist die Saison für ihn nicht vorbei. Ganz im Gegenteil!