Für die verletzte Lisa bis ins Finale

„Die Köpfe frei kriegen“

Für Uli Sernow verlief die Vorbereitung sehr gut. Bis zu den zwei Verletzungen in Italien. Bei Neuzugang van Noord (dicker Knöchel) soll es in zwei Wochen wieder gehen. „Wichtig ist nach den Rückschlägen, dass wir die Köpfe frei kriegen, wieder mit Mut spielen“, hofft Sernow vorm Liga-Start am Sonntag bei Linz/Steg, dem frischgebackenen Supercup-Sieger. Die Agenden der Kapitänin übernimmt Maros, Schweiger ist ihre „Co“. Die Suche nach Sernow-Ersatz wird hart. Erstes Trainer-Ziel im Zehnerfeld (Purgstall neu) bleibt: „Der Einzug ins Play-off!“