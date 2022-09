Ziel von ÖFB-Gegner Italien: „Dezember überstehen“

In Italien durfte man sich zwar über ein 2:0 in Ungarn und den damit verbundenen Nations-League-Gruppensieg freuen. Angesichts der zum zweiten Mal in Folge verpassten WM-Qualifikation war das für die Europameister aber nur ein schwacher Trost. Er sei zufrieden, erklärte Teamchef Roberto Mancini, „aber leider bleiben die vorherigen Ergebnisse bestehen“. Das aktuelle Ziel? „Den Monat Dezember überstehen.“