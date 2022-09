Sensationelle Ungarn vs. Italien ab 20.45 Uhr LIVE

Nach dem 1:0-Erfolg in Deutschland am Freitag darf Ungarn realistisch vom Einzug ins Final Four der Nations-League träumen! Gegen Italien reicht zum Abschluss schon ein Punkt, um eine sensationelle Gruppenphase zu krönen. Ein Umstand, den den Magyaren zum Start kaum jemand zugetraut hatte. Ganz besonders im Fokus steht heute in der Puskas Arena von Budapest Marco Rossi, der seinem Heimatland als Teamchef der Ungarn einen Strich durch die Rechnung machen kann. Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts von diesem Spiel!