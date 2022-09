Ex-Scientologe enthüllt Pikantes über Tom Cruise

Mike Rinder war bereits mit 17 bei Scientology eingetreten und bis in die höchsten Ränge der Sekte aufgestiegen - ehe er diese 2007 verließ. In seinen Memoiren „A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology“ behauptet der 67-Jährige, dass Scientology-Boss David Miscavige sowohl bei Cruises Heirat als auch bei der späteren Trennung von Nicole Kidman die Finger im Spiel hatte.