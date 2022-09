Neuer Coach ist aus der Not geborene Wunschlösung

Neu ist bei den Wolfurtern aber nicht nur die Vorbereitung. Auf der Trainerbank hat sich auch etwas getan. „Sascha Kempf wird als Chefcoach fungieren“, verrät Vonach, der in der letzten Saison das Trainer-Zepter schwang und von Kempf unterstützt wurde. „Das ist die perfekte Wunschlösung, die so gar nicht angepeilt war und eher aus der Not geboren wurde.“ Allerdings sei es sehr schwierig, Trainer zu finden. „Die meisten wollen eine Wohnung, dazu noch ein Auto und ein Fixgehalt vom Verein“, erzählt der 27-Jährige. „Das geht sich bei uns aber nicht aus.“