Vereine vor dem Abgrund: „Die Lage ist dramatisch“

Eine inflationsbedingte Gesamtkostenbelastung von 545 Millionen Euro, zusätzliche Energiekosten von 71 Millionen Euro und nach den Lohnrunden deutlich höhere Personalkosten! Diese von Prof. Dr. Christian Helmenstein (SportsEconAustria) erarbeiteten Fakten beschreiben die vom Sport zu tragende Last. Besonders der organisierte Sport mit seinen 15.000 gemeinnützigen Vereinen steht in der Teuerungskrise am Abgrund! Vereinen und Sportstättenbetreibern drohen „Teuerungs-Lockdowns“.