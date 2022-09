Weniger Wildunfälle durch unsichtbare Helfer

30.000 Wildwarngeräte in ganz Tirol angebracht

Runter vom Gas, im Fall des Falles abblenden und hupen – das verscheucht Tiere. Immer häufiger helfen jedoch auch Wildwarngeräte. Rund 30.000 Stück sind in Tirol mittlerweile an gefährlichen Stellen angebracht. Der Tiroler Jägerverband finanziert gemeinsam mit dem Land Tirol diese optischen und akustischen Warner. Die Geräte leiten das Scheinwerferlicht Richtung Wald oder geben Töne von sich. „Die Wirkung ist gut messbar“, verweist Larcher auf entsprechende Erhebungen. Um bis zu 30 Prozent weniger Unfälle passieren demnach, wenn Wildwarngeräte platziert werden.