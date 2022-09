„Geld-Reinigung“: Betrug mit dubioser Geschichte

„Echtgeld für chemische Reinigung nötig“

Warum er überhaupt Geld benötigte? „Der Tatverdächtige gab gegenüber den Interessenten an, dass er die Beimengung von Echtgeld für diese chemische Reinigung benötigt, da ansonsten dieser Prozess nicht durchführbar sei“, so Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Montag.