Bester Notrufmitarbeiter 2022 kommt aus Wien

„Dispatcher of the Year“

Die Ehrung europäischer „Dispatcher of the Year“ wurde Steindl vergangene Woche beim diesjährigen Euro Navigator, der führenden europäischen Fachkonferenz für die Notrufdisposition von Rettung, Feuerwehr und Polizei als auch diplomiertem Gesundheits- und Krankenpflegepersonal mit Triagekompetenz, in Genua überreicht. Steindl arbeitet bereits seit 2013 bei der Berufsrettung Wien. Nach dem Dienst auf mehreren Rettungsstationen wechselte er 2019 in die Wiener Rettungsleitstelle.