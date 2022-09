Volksschüler nehmen Blumenwiesen unter die Lupe

Ist eine neu ausgesäte Wiese ein Gewinn für die Artenvielfalt? Dieser Frage spüren jetzt Volksschulkinder in Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling nach. Dabei nehmen die jungen Naturforscherinnen und -forscher die unterschiedliche Entwicklung zweier Blumenwiesen unter die Lupe. Eine der beiden Grünflächen haben die Mädchen und Buben im vergangenen Schuljahr eigenhändig ausgesät. Die andere ist eine bereits bestehende Wiese, die allerdings bisher häufig gemäht wurde. „Zwei Jahre lang werden wir die Tier- und Pflanzenwelt in diesen beiden Lebensräumen genau beobachten. Wir wollen sehen, wo es am Ende mehr Blumen, Kräuter und Insekten gibt“, erklären die Pädagoginnen Tamara Steinpruckner und Julia Körbler die spannende Aufgabenstellung bei dem Vorhaben.